Sony bietet zum 30. Geburtstag der PlayStation etwas videobasierte Nostalgie

HQ

Diesen Monat, vor genau 30 Jahren, hat Sony seine erste Spielkonsole auf den Markt gebracht, und diejenigen von uns, die alt genug sind, um sich zu erinnern, werden darüber nachdenken, wie unglaublich beeindruckend diese ikonische Dinosaurier-Demo war, wie auffällig Wipeout aussah und wie süchtig machend Namcos Ridge Racer Arcade-Umsetzung war.

Es ist auch leicht, sich an das erste Mal zurückzuerinnern, als wir Resident Evil gespielt haben (und kollektiv in die Hose gepinkelt haben!), an das erste Mal, als wir in Tomb Raider in die tibetische Höhle gerannt sind, oder als Aeris in Final Fantasy VII gestorben ist. Fantastische Gaming-Erinnerungen aus einer fantastischen Ära über eine fantastische Konsole.

Sony hat diesen Meilenstein selbst und seine eigene Geschichte gefeiert, indem es einen schönen kleinen Videoclip veröffentlicht hat, in dem eine PlayStation eingeschaltet wird und der ikonische Sound abgespielt wird.