Sony bestätigt: PS5-Spiele sollen "bald" gezeigt werden

Obwohl nicht alle Leute mit Microsofts und Sonys zaghafter Strategie bezüglich der Enthüllung ihrer kommenden Konsolensysteme zufrieden sind, ist bereits deutlich zu spüren, dass sich beide Unternehmen auf die Veröffentlichung vorbereiten und ihre entsprechenden Abteilungen in Bewegung setzen. Sony soll ihre Next-Gen-Plattform angeblich Anfang/Mitte Juni in einem entsprechenden Event vorstellen wollen, jedenfalls vermuten das mehrere Insider und Analysten.

In einem Unternehmensbericht sprach Sony heute Morgen über verschiedene Unternehmenszweige und wies in diesem Zuge auch noch einmal gesondert auf die Veröffentlichung der Playstation 5 hin. Laut dem bekannten Insider Nibel wurde bei dieser Gelegenheit nun endlich auch das Thema Spiele angesprochen, jedenfalls oberflächlich: "Wir planen bald eine überzeugende Reihe von Titeln [für die PS5] vorzustellen", so das Unternehmen.

Obwohl eine Hardware-Enthüllung idealerweise mit entsprechend potenter Software präsentiert wird, muss es nicht unbedingt sein, dass wir beide Dinge auf einmal zu Gesicht sehen werden. Ähnlich wie Microsoft könnte sich Sony auch dazu entscheiden, bekannte Games auf der neuen Hardware zu zeigen, um die technischen Vorteile des Systems zu demonstrieren. Sie könnten aber auch aus dem Schatten von Microsoft hervortreten und uns endlich beweisen, was die nächste Generation zu bieten hat (einen Einblick auf die Leistungsfähigkeit der Playstation 5 hat uns letzte Woche Epic Games mit der Unreal Engine 5 demonstriert - die auch auf der Xbox Series X laufen wird). Und wer weiß, vielleicht zeigen uns die Japaner auch zuerst ihre Spiele, bevor es zur Enthüllung der mysteriösen Playstation 5 kommt?