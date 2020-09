Sony bestätigt Preise für Playstation-5-Peripherie und Spiele

Mitte der Woche haben wir endlich die Verkaufspreise und die Termine der Playstation-5-Konsolen erfahren. Nachdem sich der Staub dieser Ankündigung gelegt hat, kommen weitere Informationen zu den Kosten auf, auf die sich Käufer der Hardware ab November einstellen müssen. Ein Dualsense-Controller kostet knapp 70 Euro, während PS5-Spiele in Europa bei 80 Euro liegen. Weitere PS5-Produkte und die empfohlenen UVPs entnehmt ihr der Pressemitteilung von Sony:



Pulse-3D-Funk-Headset (Preis unbekannt) - mit 3D-Audiounterstützung und zwei geräuschunterdrückenden Mikrofonen

HD-Kamera (60 Euro) - mit zwei 1080p-Objektiven, mit denen sich Spieler zusammen mit ihren epischen Gameplay-Momenten zeigen können

Medienfernbedienung (30 Euro) - zum einfachen Navigieren in Filmen und Streaming-Diensten

Dualsense-Ladestation (30 Euro) - zum bequemen Laden von zwei drahtlosen Dualsense-Wireless-Controllern



Vor allem die gestiegenen Software-Verkaufspreise dürften viele Menschen überraschen. Wahrscheinlich musste Sony den Hardware-Preis der Konsole so niedrig halten, dass sie bei jedem verkauften Gerät Geld verlieren (was auch für Microsoft gilt). Diese Verluste müssen an anderer Stelle wieder reingeholt werden, wenn die Plattform so billig vertrieben wird (das ist bei Spielen ja genauso).

Die Launch-Titel Demon's Souls, Destruction Allstars und Spider-Man: Miles Morales (Ultimate Edition) werden bereits zu diesem Preis verkauft, während das Familienspiel Sackboy: A Big Adventure 70 Euro kostet. Zuvor haben sowohl Take-Two als auch Activision die Preise ihrer Next-Gen-Spiele angehoben und es scheint, als würde Sony diesen Schritt ebenfalls gewählt haben.

Quelle: Playstation-Blog.