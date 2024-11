Sony bestätigt offiziell die Verkaufszahlen der PS2 und festigt damit seinen Platz als meistverkaufte Konsole aller Zeiten

HQ

Pünktlich zur Jahrtausendwende erschien die PlayStation 2 auf dem Markt. Was für eine beeindruckende Konsole das war. Sie bot nicht nur fantastische Spiele und einen der unvergesslichsten Startbildschirme in der Geschichte der Videospiele, sondern verkaufte sich auch in Zahlen, die wir weder zuvor noch danach erlebt haben.

Die Verkaufszahlen waren schon länger bekannt, doch nun hat Sony offiziell bestätigt, dass die PS2 160 Millionen Einheiten verkauft hat und damit als die meistverkaufte Konsole aller Zeiten gilt. Im Vergleich dazu liegt Nintendo mit 154 Millionen verkauften DS-Einheiten und 146 Millionen verkauften Switch-Einheiten an der Spitze der nachfolgenden Konsolen.

Dennoch scheint es nicht so, als ob einer dieser Nintendo-Maschinen die PlayStation 2 vom Thron stoßen könnte. In Sonys Blog, in dem die Zahl bekannt gegeben wird, wird die PS2 bescheiden als eine der meistverkauften Konsolen aller Zeiten aufgeführt, aber es sei denn, es gibt eine mysteriöse Konsole, von der wir nichts wissen, es scheint, dass sie diesen Spitzenplatz auf absehbare Zeit halten wird.