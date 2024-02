Sony bestätigt mehrere Spielabsagen nach Entlassungen

HQ

Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass Sony ein Kostensenkungspaket angekündigt hat, das zur Entlassung von 900 Mitarbeitern führt, was zur Schließung von London Studio und zu Entlassungen von Guerrilla, Insomniac und Naughty Dog geführt hat.

Nun hat sich Head of PlayStation Studios Hermen Hulst zu der Angelegenheit geäußert und bestätigt in einem Beitrag, dass dies wie befürchtet bedeutet, dass die Entwicklung mehrerer Spiele eingestellt wird. Hulst schreibt, dass es sich um Titel in verschiedenen Entwicklungsstadien handelt, so dass es sich sowohl um solche handeln kann, die bereits einen langen Weg zurückgelegt haben, als auch um andere Projekte, die kürzlich begonnen wurden:

"Wir haben uns unsere Studios und unser Portfolio angeschaut, Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien bewertet und sind zu dem Schluss gekommen, dass einige dieser Projekte nicht vorankommen werden.

Ich möchte klarstellen, dass die Entscheidung, die Arbeit an diesen Projekten einzustellen, kein Spiegelbild des Talents oder der Leidenschaft der Teammitglieder ist."

Wir werden nie von vielen dieser verlorenen Titel erfahren, aber hoffentlich können uns die Mitarbeiter in naher Zukunft mehr Informationen über Konzeptbilder und LinkedIn-Profile geben, was in anderen Entlassungsrunden oft passiert ist. Eines der Spiele, das gestrichen wurde, ist jedoch das Fantasy-Spiel von London Studio, das sie auf ihrer Website wie folgt beschrieben haben:

"Unser nächstes Projekt ist ein Online-Koop-Kampfspiel, das, wie ihr hier sehen könnt, in einem modernen Fantasy-London spielt. Das Wichtigste daran ist, dass es sich um einen Playstation 5-Titel handelt – es ist kein VR-Spiel wie unser letzter Titel. Und es ist unser bisher ehrgeizigstes Projekt. "