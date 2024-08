Sony bestätigt große Preiserhöhung für PlayStation 5 in Japan

HQ

Wir sind daran gewöhnt, dass Konsolen im Preis fallen, und lange Zeit war es eine große Nachricht, als sie nach und nach im Preis sanken, woraufhin die Verkäufe stiegen und sie gegen Ende einer Generation für Peanuts gekauft werden konnten. Aber... Das ist sicherlich nicht mehr der Fall.

Stattdessen haben sowohl Microsoft als auch Sony die Preise ihrer jeweiligen Konsolen erhöht, die heute, auf halbem Weg der Generation, alle viel mehr kosten als bei ihrer Markteinführung im November 2020. Und anscheinend sind sie noch nicht fertig, denn Sony kündigt jetzt an, den Preis sowohl für die PlayStation 5 als auch für ihr Zubehör in Japan zu erhöhen. Die neuen Preise sind:



PlayStation 5: 66.980 bis 79.980 Yen



PlayStation 5 Digital Edition: 59.980 Yen bis 72.980 Yen



DualSense Wireless Controller: 9.480 Yen bis 11.480 Yen



PlayStation VR2: 74.980 bis 89.980 Yen



Die Preiserhöhung von 13.000 Yen für die Konsole entspricht in etwa 81 € / 68 £, also eine ziemlich deutliche Erhöhung. Bisher gibt es jedoch kein Wort darüber, ob auch unsere europäischen Preisschilder größer werden, und Sony begründet diese Entscheidung so (übersetzt mit Bing):

"Angesichts des schwierigen externen Umfelds, einschließlich der aktuellen Schwankungen der globalen Wirtschaftslage, und der Auswirkungen, die dies auf unser Geschäft haben wird, haben wir diese Entscheidung getroffen."