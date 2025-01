Sony bestätigt, dass sich der Until Dawn -Film auf neue Charaktere konzentrieren wird

HQ

Wir wissen schon seit geraumer Zeit von dem Until Dawn Film, da die Dreharbeiten zum Film letztes Jahr abgeschlossen wurden. Details zur Handlung wurden jedoch weitgehend unter Verschluss gehalten. Bis jetzt, wie Sony auf der CES neue Informationen enthüllt hat.

Via Comicbook.com bestätigte Sony, dass wir im Film nicht die gleichen Charaktere mit unterschiedlichen GesichtUntil Dawn ern sehen werden, sondern eine neue Geschichte mit neuen Charakteren, die wahrscheinlich nach Lust und Laune eines Wendigos ein düsteres Ende finden werden.

Es wurde auch bestätigt, dass es neue Bedrohungen in dem Film gibt, was bedeutet, dass es weniger wie eine direkte Adaption des Spiels und mehr wie ein Horrorfilm mit einem Until Dawn -Etikett darüber wird. Nichtsdestotrotz werden wir den Schauspieler Peter Stormare in seiner Rolle als Dr. Hill haben, so dass es zumindest diesen roten Faden gibt, der sich sowohl durch das Spiel als auch durch den Film zieht.

Until Dawn wird voraussichtlich am 25. April 2025 veröffentlicht.