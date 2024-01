Sony bestätigt am Mittwoch den neuen PlayStation State of Play

HQ

Wie wir uns alle anhand der Gerüchte der letzten Tage vorgestellt haben, hat Sony bestätigt, dass es für uns an der Zeit ist, zu sehen, was das Jahr 2024 im PlayStation-Ökosystem bringen wird. Das Unternehmen lädt alle Spieler ein, über YouTube und Twitch eine neue Ausgabe des State of Play zu verfolgen.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 31. Januar um 23:00 Uhr MEZ statt. Es wird etwa 40 Minuten dauern und wir werden Informationen über 15 kommende Spiele sehen. Höchstwahrscheinlich Final Fantasy VII: Rebirth, Rise of the Ronin, ein neues Metro VR, die PS5-Version von Until Dawn und mehr.

Natürlich wird Gamereactor live über das Event berichten, so dass Sie keine einzige Ankündigung von Sony verpassen. Welche Überraschungen hält das Jahr für PlayStation bereit?