Sony bespricht am Donnerstag zehn kommende Playstation-Spiele

Sony hat uns heute bereits einige Neuigkeiten beschert, doch die Nachrichten lassen auch in den Abendstunden nicht nach. Gerade hat das Unternehmen bestätigt, dass sie am Donnerstagabend, dem 25. Februar um 23:00 Uhr, in einer 30 minütigen "State of Play"-Präsentation zehn Spiele besprechen wollen, die in der Zukunft auf Playstation-4- und Playstation-5-Spieler zukommen. Darüber hinaus versprechen sie ausführliche Updates zu einigen der Spiele, die sie uns im Juni letzten Jahres gezeigt haben.