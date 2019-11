Sony beschäftigt sich mit Künstlicher Intelligenz

Sony hat eine Organisation namens Sony AI gegründet, die Niederlassungen in Japan, Europa und den USA aufbauen wird. Wie der Name schon sagt, wird sich diese Abteilung mit der fortgeschrittenen Grundlagenforschung und Entwicklung Künstlicher Intelligenz beschäftigen. In der Pressemitteilung schreibt das Unternehmen, dass sie einem Computer die "menschliche Vorstellungskraft und Kreativität verleihen" wollen.

Das Fachwissen des Unternehmens in den verschiedenen Bereichen soll dazu beitragen, bei der gemeinsamen Lösung globaler Probleme zu helfen, so Sony. Zunächst wird Sony AI drei Vorzeigeprojekte in den Bereichen Gaming, Imaging & Sensing und in der Gastronomie starten. Der Konzern betont, dass dieses Projekt insbesondere dem Gaming-Geschäft helfen wird. Der Manager Hiroaki Kitano wird das Vorhaben leiten, während Peter Stone für die amerikanische Sparte agiert.