Sony bereitet sich auf die PlayStation 6 vor, indem sie "Investitionen in die Next-Gen-Plattform" erhöht

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Im Rahmen des neuesten Finanzberichts von Sony, einem Bericht, der das letzte Geschäftsjahr abrundet, hat der Hardwarehersteller direkt kommentiert, warum seine Prognose für das kommende Jahr stabil ist und sich nicht im Vergleich zum gerade beendeten Geschäftsjahr verbessern wird.

Im Wesentlichen drehen sich heutzutage viele Diskussionen um Microsoft und ihre Ambitionen für Project Helix, die nächste Xbox-Generation, während Sony still und leise auf die PS6 vorbereitet – wenn auch auf eine deutlich weniger offene Weise.

Der Bericht geht darauf ein, warum die operative Gewinnprognose stagniert, und erklärt: "Die Betriebsergebnisprognose für das Geschäftsjahr 26 ist im Jahresvergleich im Wesentlichen stabil, was auf die Einbeziehung einer erhöhten Investitionen für die Next-Generation-Plattform zurückzuführen ist."

Sony fügt jedoch einen Vorbehalt hinzu: Wenn man die Kosten für das Next-Generation-Projekt entfernt, wird erwartet, dass der Gewinn "stetig mit zweistelliger Rate wächst."

Wann glaubst du, wird Sony erstmals offen über die nächste PlayStation-Generation sprechen?