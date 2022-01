Sony bereitet Markteinführung der Playstation 5 in China vor

HQ

Eine Zeit lang haben Videospielentwickler gehofft, dass sich China der internationalen Spieleindustrie etwas öffnen würde. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Markteinführungen neuer Konsolen und Spiele in sehr begrenztem Umfang erfolgen, was den Aufwand, den die Veröffentlichung technischer Produkte in dieser Region mit sich bringt, nicht für alle Firmen wieder aufwiegt. Sony lässt sich davon nicht beirren, denn sie bereiten sich offensichtlich darauf vor, die PS5 im Laufe des Jahres auf dem chinesischen Markt einzuführen.

Der Analyst Daniel Ahmad hat in einer Fotoserie festgehalten, dass das Unternehmen in der chinesischen U-Bahn Werbeplakate aufhängen ließ. Die Bilder zeigen Horizon Forbidden West und die Uncharted-Reihe, was darauf hindeuten könnte, dass zumindest die beiden Spiele gemeinsam auf den Markt kommen. Ironischerweise steht auf dem Banner das Playstation-Motto "Play has no limits", was angesichts der Einschränkungen, die chinesische Spieler (vor allem Minderjährige) ausgesetzt sind, etwas unpassend wirkt.