Sony bereitet chinesischen Verkaufsstart der PS5 am 15. Mai vor

Die PS5 hat weltweit bereits 8 Millionen Geräte ausgeliefert, doch viele Menschen warten weiterhin auf ihre Konsole. Diese Woche hat Sony den chinesischen Verkaufsstart des Geräts am 15. Mai bestätigt, ein halbes Jahr später als viele andere Regionen auf der Welt. Zum Plattformstart werden in China drei Spiele für das System verfügbar sein enthalten: Genshin Impact, Ratchet & Clank: Rift Apart und Sackboy: A Big Adventure. Vorbestellungen sind Berichten zufolge bereits verfügbar, der Verkaufspreis liegt (wie bei uns) je nach Modell zwischen 400 und 500 Euro. Die Einführung der Konsole in dieser wirtschaftsstarken Region dürfte den beeindruckenden Lauf des Unternehmens weiter unterstützen.

Quelle: Engadget.