Sony behauptet, dass Mini-LED-Modelle aus dem Jahr 2022 Blooming fast vollständig eliminieren

Mini-LEDs sollen in der Theorie einen fantastischen Kontrast und eine extrem hohe Spitzenhelligkeit erzeugen, doch aufgrund der leistungsstarken Birnen kann es dazu kommen, dass man die Form jedes einzelnen Mini-LED-Lichts ausmachen kann, was ein unschönes Bild ergibt. Um das zu umgehen, verwenden viele Firmen einen einfachen Algorithmus, der die Helligkeit reduziert und dadurch Blooming vorbeugt. Um die teilweise erkennbare Form der Lichtquelle zu verschleiern, muss man deshalb bislang ein dunkleres Bild in Kauf nehmen.

Sony behauptet, dass ihre XR-Backlight-Maserdrive-Verarbeitung die Lichtquelle intelligent steuern kann, wodurch die Lichtquellenformen quasi nicht mehr sichtbar werden, während ein hohes Helligkeitsniveau beibehalten und Blooming verhindert wird. Sollte diese Behauptung tatsächlich zutreffen, hat Sony möglicherweise eines der Hauptprobleme bei der Verwendung von Mini-LEDs überwunden.

Die TV-Modelle X95K und Z9K werden diese Technologie nutzen, doch wir kennen technische Daten, wie die Anzahl der verwendeten Mini-LEDs dieser Spitzenmodelle, bislang nicht (geschweige denn den Preis). Aufgrund der seltsamen Art der Helligkeitsmessung von Sony ist vom Z9K-Topmodell zwischen 2000-4000 Nits Spitzenhelligkeit zu erwarten.

Die neuen Geräte werden volle HDMI 2.1-Unterstützung genießen, damit ihr die neuen Konsolen daran anschließen könnt. Im Rahmen wurden Lautsprecher eingebaut, die direkt auf den Benutzer gerichtet sind, und hohe Töne abgeben. Mittelhohe und tiefere Töne erschallen aus dem unteren Bereich des Fernsehers. Diese "Acoustic Multi-Audio"-Technologie soll die Audioqualität erheblich steigern, beschreibt der Hersteller.