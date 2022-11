Sony behauptet, dass Game Pass 29 Millionen Abonnenten hat

HQ

Die ständigen Sticheleien zwischen Microsoft und Sony bezüglich der Übernahme von Activision Blizzard im Wert von 68,7 Milliarden US-Dollar gehen weiter, dank einer kürzlichen Reaktion des ersteren nach der Ankündigung der UK, dass sie eine Untersuchung des Deals durchführen würde.

Als Teil dieser Antwort berührte Sony tatsächlich die konkurrierenden Abonnementdienste der beiden, Game Pass und PlayStation Plus, wo Sony sagte, dass Game Pass 29 Millionen Abonnenten hat, was "erheblich" mehr ist als das, was PS Plus hat.

"Microsoft hat bereits einen erheblichen Vorsprung bei Multi-Game-Abonnementdiensten. Game Pass hat 29 Millionen Abonnenten für Xbox Game Pass Console and Xbox Game Pass Ultimate und wird voraussichtlich in Zukunft erheblich wachsen. Die Multi-Game-Abonnementstufen von PlayStation Plus hinken erheblich hinterher, mit weniger als [?] der Anzahl der Abonnenten."

Der genaue Betrag, den PS Plus hinterherhinkt, wird nicht klar gemacht, da er auf dem Dokument geschwärzt ist, was darauf hindeutet, dass es sich um einiges handelt.