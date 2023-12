Sony befürchtet, dass Microsoft die PlayStation nach dem Kauf durch Activision "überspringen" wird

HQ

Seit fast zwei Jahren berichten wir wöchentlich darüber, aber im Oktober wurde bekannt, dass Microsoft Activision Blizzard King für fast 69 Milliarden US-Dollar gekauft hat. Sony hat hart gekämpft, um diesen Deal zu stoppen, und das aus scheinbar guten Gründen.

Aufgrund des Hackerangriffs auf Insomniac vor kurzem gibt es nun durchgesickerte Dokumente, aus denen hervorgeht, dass Sony besorgt war, dass Microsoft die Playstation nach Abschluss der Übernahme "überspringen" würde. Die Hauptsache ist natürlich Call of Duty, das Sony einen "unglaublichen strategischen Wert" nennt, und schreibt, dass sie befürchten, dass die Serie, die in Zukunft zum Game Pass hinzugefügt wird, "den Markt für Konsolenspiele und Spieleabonnements stören und bedrohen wird", und fügt hinzu, dass dies eine< "massive Bedrohung für Playstation Plus" ist.

Wie wir bereits berichtet haben, plant Microsoft derzeit die Einführung eines mobilen Schaufensters und besitzt bereits Battle.net, was auch Sony für besorgniserregend hält und zugibt, dass ihre eigenen Säulen "bereits veraltet sind und hinter der Konkurrenz zurückbleiben".

Diese Dokumente scheinen älter zu sein als die Vereinbarung zwischen Microsoft und Sony, die Call of Duty-Serie für weitere zehn Jahre auf Playstation zu veröffentlichen, aber zuvor hat Sony Activision dafür bezahlt, exklusive Verträge und Inhalte für die Serie zu erhalten. Seit der Übernahme wird Sony diese Vorteile nicht mehr haben und wir könnten uns vorstellen, dass Xbox Bundles und Marketing mit Call of Duty hat und die Serie ab 2024 in den Game Pass aufgenommen wird.

Sony denkt offensichtlich auch darüber nach und schreibt, dass "mit dem Timing und den Unterschieden im Spiel als Waffen" das Call of Duty-Publikum in Zukunft von der Playstation auf die Xbox wechseln könnte.

Wie viel Einfluss wird das alles Ihrer Meinung nach in ein paar Jahren haben?