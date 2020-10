Sony baut Playstation 5 auseinander: Hardware-Video und Bilder zeigen Innenleben

You're watching Werben

Ingenieure und Hardware-Liebhaber genießen es in der Regel sehr, neue Technik zu ergründen und da die Playstation 5 bald in den Verkauf startet, haben sich die japanischen Hersteller dazu entschieden, den neugierigen Fans zu demonstrieren, wie man das Gerät fachmännisch auseinanderbaut. Um das interne Design und die Architektur der Komponenten zu überprüfen, dürfen wir Yasuhiro Ootori, dem Vizepräsidenten von Sonys Hardware-Abteilung, dabei zusehen, wie er die Next-Gen-Konsole mit großer Sorgfalt auseinandernimmt. Da das Video ohne integrierte Untertitel ausgeliefert wurde, solltet ihr euch das Material jedoch direkt auf Youtube ansehen, falls ihr dem Japanischen nicht mächtig seid.

Masayasu Ito, Executive Vice President im Bereich Hardware Engineering and Operation bei Sony, sagte im Playstation-Blog: "Unser Team legt Wert auf eine gut durchdachte, schön gestaltete Architektur. In der Konsole befindet sich eine interne Struktur, die ordentlich und aufgeräumt wirkt. Das bedeutet, dass keine unnötigen Komponenten vorhanden sind und dass das Design effizient ist. Deshalb sind wir in der Lage, ein Produkt mit einem hohen Maß an Perfektion und Qualität zu schaffen."

"Wir hielten es für unvermeidlich, einen Generationssprung in Bezug auf die Leistung zu vollziehen, um ein neues Spielerlebnis der nächsten Generation bieten zu können. Um das zu erreichen mussten wir jeden Aspekt des Systems [akribisch planen, unter anderem] indem wir uns auf die Reduzierung der [Betriebslautstärke] konzentrierten und eine verbesserte Kühlleistung [angepeilt haben]."

So sieht die PS5 von innen aus:

Der Chipsatz der Playstation 5.

Grafikspeicher, Arbeitsspeicher und Prozessor.

Links und rechts seht ihr das Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk, in der Mitte gibt es einen Blick auf den Kühlkörper der Konsole.

Dieser Ventilator unterstützt die Kühlung des Systems.

Das sind die Anschlüsse der Hardware.