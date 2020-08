Sony arbeitet wohl an einem brandneuen VR-Headset der nächsten Generation

Playstation VR hat sich tatsächlich als kleiner Erfolg herausgestellt, zumindest hat Sony über die Jahre eine Spielbibliothek geschaffen, die mit einigen echten Hits überzeugen kann. Natürlich wird es schwieriger sein, sich in die virtuellen Welten ziehen zu lassen, sobald die Playstation 5 mit all ihren neuen Möglichkeiten verfügbar wird. Dass Sony an einer zweiten Iteration des PSVR-Headsets arbeitet, dazu gab es bereits einige Hinweise. Gleichzeitig war das Unternehmen diesbezüglich sehr schweigsam, denn wir wissen bislang im Grunde nur, dass die erste Version ihres VR-Headsets ab dem Start der kommenden PS5 auf dem neuen System unterstützt wird.

In einer neuen Stellenanzeige von Sony wird jedoch ausdrücklich erwähnt, dass die Arbeit an ihrem nächsten VR-Headset begonnen hat: "Entwicklung eines Head-Mounted-Displays für VR der nächsten Generation" gehört zu den entscheidenden Aufgaben der Bewerbers, sodass wir mit relativer Sicherheit sagen können, dass ein Nachfolger von PSVR auf dem Weg ist. Nur wann das Thema geplant ist, lässt sich aktuell noch nicht sagen.

Quelle: Upload VR.