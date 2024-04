HQ

Vielleicht langweilen Sie sich heutzutage ein wenig von Wikingern in der Unterhaltung. Überall, wo man sich hinwendet, scheint es Wikinger- oder nordische Referenzen oder ganz eigene Werke zu geben, sei es Assassin's Creed Valhalla, God of War, The Northman und sogar, wie viele JRPGs dazu neigen, sich auf nordische Mythen und Referenzen zu stützen. Aber unabhängig davon, ob du noch nicht zufrieden bist oder wirklich bis zum Rand mit Wikinger-inspirierten Werken gefüllt bist, wenn du einfaches Strategie-Gameplay magst, wirst du Pixel Chest 's Sons of Valhalla nicht verpassen wollen.

Dies ist ein Strategiespiel über einen wiederauferstandenen Wikingerkrieger, der sich an denen rächen will, die ihm Unrecht getan haben, während er seinen gefangenen Partner findet und rettet. Du tust dies, indem du Siedlungen ausbaust und eine Horde von Kriegern entwickelst und sie dann in die Schlacht führst, um Städte und Burgen in ganz Großbritannien im Mittelalter dem Erdboden gleichzumachen. Es ist nicht die Geschichte oder die Erzählung, die Sons of Valhalla hervorstechen lässt, denn ehrlich gesagt, wenn man es auf den Punkt bringt, ist es so ziemlich der gleiche Racheplot, den wir schon unzählige Male zuvor gesehen haben, sondern es ist vielmehr das strategische Tauziehen-ähnliche Gameplay, das beeindruckt.

Dies ist ein 2D-Spiel in der Praxis. Du lädst in ein Level und beginnst, nach rechts auf dem Bildschirm zu laufen, mit der Absicht, Bauernhöfe, Städte und dann Burgen zu überwinden, die als Kontrollpunkte für jedes Level dienen. Diese Kontrollpunkte werden von feindlichen Soldaten und Verteidigungsstrukturen verteidigt, und du musst eine Armee unterschiedlicher Krieger einsetzen, um die Herausforderungen zu meistern, die sie darstellen. Dies ist kein Tower-Defense-Spiel, bei dem du Einheiten auf das Feld fügst, die weglaufen und sich der Schlacht anschließen, wenn du genug Ressourcen hast, um sie zu spawnen. Dies ist ein Strategiespiel mit Festungsbausystemen und Einheitenbefehlselementen, die dem Spieler jede Menge Entscheidungsfreiheit geben, wie er seine Geschäfte erledigt.

Du könntest zum Beispiel ein Level beginnen, indem du dich entscheidest, ressourcengenerierende Gebäude zu verbessern, um die Menge an passiven Ressourcen zu erhöhen, die du verdienst. Ebenso kannst du dich entscheiden, sofort in die Action einzusteigen, eine Truppentruppe aufzubauen und die erste Siedlung auf deinem Weg anzugreifen. Wie auch immer du dich entscheidest, du wirst irgendwann das entgegengesetzte Element erkunden müssen, da der Feind deine Siedlung angreifen wird und du einen Punkt im Level erreichst, an dem sich dir härtere gegnerische Einheiten in den Weg stellen oder widerstandsfähige Gebäude abgerissen werden müssen. Wenn dies zur Norm wird, brauchst du eine bessere Qualität der Einheiten, die du nur erhalten kannst, indem du deine Siedlungen und die darin befindlichen Gebäude verbesserst.

Alles in allem ist die Siedlungsbau-Suite recht rudimentär, aber sie passt Sons of Valhalla, da es sich weder um ein komplexes noch um ein langes Spiel handelt. Es gibt nur ein paar Levels, die du durcharbeiten musst, und obwohl es eine gute Stunde dauern kann, sie zu überwinden, werden deine Siedlungsverbesserungen nicht zwischen den Levels übertragen, was bedeutet, dass du jedes Mal bei Null anfangen musst. Zugegeben, der Prozess der Rationalisierung eurer Upgrades wird immer offensichtlicher, je vertrauter ihr mit dem System werdet, so dass ihr mehr Zeit damit verbringen könnt, Angriffsstrategien zu planen und die Schwächen der neuen Verbündeten und feindlichen Einheitentypen herauszufinden, die immer wieder ihr Debüt feiern.

Sons of Valhalla hat keinen Mangel an einzigartigen Einheiten und Möglichkeiten, sie an der Front zu befehligen, wie die Figur von Thorald Olavson. Du kannst ihnen sagen, dass sie gnadenlos angreifen, eine Verteidigungsposition einnehmen, einen Schildwall einnehmen und sogar einzelne Einheitentypen befehligen sollen. Wenn du Nahkämpfer, Bogenschützen, Spezialsöldner, Schamanen, Belagerungswaffen und mehr zur Verfügung hast, musst du das Kommando fest im Griff haben, sonst wirst du Bogenschützen an der Front finden, die von feindlichen Nahkämpfern niedergehackt werden. Du kannst auch im Kampf helfen, denn in den Schuhen von Thorald kannst du hacken und schlitzen, Angriffe blocken, dich aus der Gefahr rollen und sogar verschiedene Spezialfähigkeiten einsetzen, um deinen Truppen zu helfen und sie zum Sieg zu führen. Es lohnt sich, sich auch mit Thoralds Ausrüstung vertraut zu machen, denn Sons of Valhalla hat Bosskämpfe, in denen Thorald in einem Eins-gegen-Eins-Kampf gegen tödliche Feinde antritt. Solltet ihr sterben, könnt ihr respawnen und in den Kampf zurückkehren, aber Odin verlangt von euch, dass ihr einen eurer verdienten oder erworbenen Talismane als Bezahlung opfert, wobei diese effektiv wie Perks wirken, die Schaden, Gesundheit, Einheitenstatistiken und so weiter erhöhen.

Das Hauptproblem, mit dem Sons of Valhalla konfrontiert ist, ist, dass es ziemlich stagnieren und sich wiederholen kann. Wenn das Gameplay ein Tauziehen ist, ist der Fortschritt nie schnell oder so faszinierend. Man muss das Strategie-Gameplay wirklich genießen, um sich in diesen Titel zu verlieben, aber wenn man eine Ahnung und ein Händchen für methodischere Kriegsführung hat, gibt es hier viel zu schätzen.

Der Grafikstil ist ebenfalls ein typisches Pixel-Artwork, aber es ist vollgepackt mit Details und funktioniert gut, um die Welt zum Leben zu erwecken. Die Tatsache, dass Pixel Chest Ressourcen investiert hat, um den Charakteren vertonte Dialoge zu geben, trägt ebenfalls zu seinen immersiven Qualitäten bei, auch wenn einige der Sprachausgabe nicht gerade erstklassig sind. Das Hauptproblem, mit dem der Grafikstil konfrontiert ist, ist, dass, da Sons of Valhalla 2D ist und alles auf einer horizontalen Ebene gespielt wird, in hektischen Actionszenarien alles miteinander verschmelzen kann, was es schwierig macht, die feineren Elemente der Kämpfe im Auge zu behalten und sogar dort, wo man sich als Thorald mitten im Geschehen befindet.

Auch wenn es sich nicht um ein Spiel handelt, das seine Begrüßung überzieht, gibt es bereits einen Horde-Modus für diejenigen, die sich zusammenkauern und Stunden damit verbringen möchten, eine Siedlung zu bauen und zu verbessern. Es ist nicht der Preis-Edelstein dieses Spiels, da dieser für die Kampagne verwendet wird, aber es ist eine gute Bemühung, Sie dazu zu bringen, für mehr zurückzukommen.

Sons of Valhalla ist ein großartiges Strategiespiel und definitiv ein Titel, den es wert ist, in diesem ruhigeren April einen Blick darauf zu werfen. Es ist kein makelloses Projekt und es hat seine Laster, aber der Aufbau, die Einfachheit und die kleinen Elemente, die alle Hand in Hand arbeiten, sorgen dafür, dass sich das Ganze hochwertiger anfühlt (wie die vertonten Dialoge) und zeigen, dass Pixel Chest hier etwas entwickelt hat, auf das es sich zu freuen lohnt.