Sons of the Forest wird jetzt als Early Access-Titel gestartet

HQ

Entwickler Endnight Games hat angekündigt, dass er seine Sons of the Forest-Veröffentlichungspläne etwas ändert. Das Spiel wird nämlich nicht mehr als vollständiges Produkt erscheinen, sondern als Early Access-Titel. Warum dies geschieht, sagt der Steam-Blog, der die Änderung enthüllt:

"Es war eine lange Reise, seit wir mit der Entwicklung von 'Sons of The Forest' begonnen haben, und es hat sich zum größten komplexesten Spiel entwickelt, das wir je gemacht haben. Es gibt noch so viel mehr, was wir hinzufügen wollen; Gegenstände, neue Mechaniken, Gameplay-Balance und mehr. Wir wollten nicht noch einmal zögern und haben uns stattdessen entschieden, die Community in die Weiterentwicklung dieses Projekts einzubeziehen und unser Veröffentlichungsdatum am 23. Februar beizubehalten, aber stattdessen in Early Access zu veröffentlichen."

Wie in der Erklärung erwähnt, bedeutet dies immer noch, dass Sons of the Forest am 23. Februar spielbar sein wird, aber dass es nicht die 1.0-Startversion sein wird, wie wir erwartet hatten. Wann der eigentliche Start festgelegt ist, gibt es noch kein Wort über ein Datum.