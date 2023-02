Sons of the Forest verkauft 2 Millionen Exemplare in den ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung

HQ

Die lang erwartete Fortsetzung von The Forest ist endlich da, und obwohl sie im Early Access startet, scheint es, dass viele Leute eifrig auf das Überlebensspiel hüpfen.

Über 2 Millionen Exemplare von Sons of the Forest wurden in den 24 Stunden nach dem Start verkauft. Dies ist laut dem Entwickler des Spiels Endnight Games, der den Spielern in einem Twitter-Post für ihre Unterstützung dankte.

Derzeit erfreut sich das Spiel auf Steam großer Beliebtheit, da die gleichzeitige Spielerzahl laut SteamDB bei 414.257 Spielern liegt, was einen starken Anstieg gegenüber dem Höhepunkt von The Forest darstellt, der nur 76.226 gleichzeitige Spieler betrug.

Hast du Sons of the Forest schon ausprobiert?