Sons of the Forest startet im Februar 2024

Obwohl Endnight Games erst Anfang des Jahres als Early-Access-Titel debütierte, hat es angekündigt, dass Sons of the Forest bald zu seiner vollständigen Version 1.0 weiterentwickelt wird. Uns wurde gesagt, dass der Titel bereits am 22. Februar 2024 vollständig veröffentlicht wird und dass Shawn Ashmore Timmy seine Stimme leihen wird, während der Entwickler seine Rolle im Spiel weiter ausbaut.

Es wird nicht erwähnt, ob Endnight auf zusätzliche Plattformen abzielt, aber es ist wahrscheinlich, dass viele Fans bei diesem Start zum ersten Mal zu Sons of the Forest zurückkehren oder es in die Hand nehmen werden, denn als der Titel im Februar 2023 in den Early Access ging, konnte er innerhalb von 24 Stunden über zwei Millionen Exemplare verkaufen.

