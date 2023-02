Sons of the Forest PC-Anforderungen aufgedeckt

HQ

Viele neue Versionen erfordern heutzutage tierische PCs, um mit Ultra-Einstellungen zu laufen und 60fps zu erhalten. Sons of the Forest hat jedoch kürzlich die PC-Spezifikationen enthüllt, die Sie benötigen, um das Spiel zu spielen, wenn es am 23. Februar veröffentlicht wird, und sie scheinen nicht zu anspruchsvoll zu sein.

Die Mindestanforderungen für Sons of the Forest verlangen einen Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 3300X, 12 GB RAM und entweder eine Nvidia GeForce 1060 3 GB oder eine AMD Radeon RX 570 4 GB.

Für die empfohlenen Einstellungen benötigen Sie ein leistungsstärkeres Rig, aber auch hier sehen wir nicht die teuersten Teile, die benötigt werden. Für einen Prozessor fragt Sons of the Forest nach einem Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 5 3600X. Sie benötigen außerdem 16 GB RAM für diese erhöhten Einstellungen und entweder eine Nvidia GeForce 1080Ti oder eine AMD Radeon RX 5700 XT.

Für beide Einstellungen benötigen Sie auch 20 GB SSD- oder HDD-Speicherplatz, obwohl ersteres bevorzugt wird. Während diese Spezifikationen für einige immer noch nicht spielbar sind, sind sie viel weniger anspruchsvoll als einige andere Titel, die wir kürzlich veröffentlicht haben.

Was halten Sie von diesen Spezifikationen? Bist du gespannt auf Sons of the Forest?