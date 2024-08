Sonos wird seine alte App nicht neu starten, obwohl die neue tonnenweise Hass bekommt

HQ

Es gab Gespräche darüber, ob Sonos nach dem Fiasko mit der neuen App, die Anfang des Jahres auf den Markt kam, zu seiner alten App zurückkehren wird oder nicht, aber jetzt hat CEO Patrick Spence gesagt, dass ein Relaunch der alten App praktisch unmöglich ist. Auf Reddit erklärte Spence, dass das Unternehmen nach vielen Tests zu dem Schluss gekommen sei, dass sich die Probleme nur verschlimmern würden, wenn Sonos die S2-App neu auflegt. Spence schrieb, dass es eine große Enttäuschung sei.

Der Grund dafür ist, dass das Sonos-Ökosystem nicht mehr nur aus einer App auf dem Handy oder Tablet besteht, sondern auch aus der Software in den Lautsprechern und Cloud-Diensten. Diese Software wurde nun so weit aktualisiert, dass die S2-App jetzt weniger zuverlässig und stabil ist als zuvor, daher ist es nicht möglich, die beliebtere Version der Sonos-App wiederherzustellen. CEO Patrick Spence sagte:

"Der Trick ist natürlich, dass Sonos nicht nur die mobile App ist, sondern eine Software, die auf deinen Lautsprechern und auch in der Cloud läuft. In den Monaten seit der Einführung der neuen mobilen App haben wir die Software, die auf unseren Lautsprechern und in der Cloud läuft, so weit aktualisiert, dass S2 heute weniger zuverlässig und weniger stabil ist, als Sie es in Erinnerung haben. Nach ausgiebigen Tests sind wir widerwillig zu dem Schluss gekommen, dass eine erneute Veröffentlichung von S2 die Probleme verschlimmern und nicht verbessern würde. Ich bin mir sicher, dass das enttäuschend ist. Es war enttäuschend für mich."

