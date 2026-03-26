Es sind jetzt knapp fünf Jahre vergangen, aber damals habe ich keine Sekunde daran gezweifelt, dass Sonos' kleiner Roam-Lautsprecher ein technischer genialer Schachzug war. Das ganze Konzept, einen zuverlässigen WLAN-basierten Heimlautsprecher zu haben, der mit einem Schalter unterwegs mitgenommen werden kann, komplett mit der entsprechenden IP-Zertifizierung, und plötzlich auch noch als tragbarer Bluetooth-Lautsprecher dient.

Dazu stehe ich natürlich bis heute, aber Sonos hatte nur ein flüchtiges Interesse daran, die Roam-Reihe fortzuführen, und in den Jahren danach gab es einen Mangel an dieser einzigartigen Kombination von Funktionen – bis jetzt.

Das ist der Sonos Play, und genau wie der Roam ist es ein relativ kleiner WLAN-basierter Heimlautsprecher, den man auf die mitgelieferte Ladeplatte legt und dann über die Sonos-App so einrichtet, als wäre es ein Era 100, der aber immer mit 100 % Ladung bereit ist, wenn man plötzlich an den Strand muss. Oder ich möchte einfach nur etwas Geräusch im Garten haben. Als Konzept ist es genauso scharf wie eh und je, und das bringt uns weithin zu einem insgesamt positiven Eindruck.

Okay, wir sprechen also von einem relativ kleinen Lautsprecher mit einem Gewicht von 1,3 Kilo. Das fällt dir kaum auf, und ich würde definitiv behaupten, dass dies wirklich ein leichter und praktischer Lautsprecher für jeden Ausflug ist. Er hat außerdem eine IP67-Zertifizierung, sodass er nicht nur einem Wolkenbruch standhält, sondern prinzipiell auch vollständig ins Wasser getaucht werden kann. Diese Zertifizierung ist verfügbar, obwohl die gesamte Front von demselben perforierten Aluminiumgrill bedeckt ist, der dennoch jeden Staubkorn im Raum aufsammelt; Allerdings gibt es auf der Rückseite und unten eine schöne, weich berührende Gummioberfläche.

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Im Inneren finden wir drei Klasse-H-Digitalverstärker, zwei geneigte Hochtöner und einen einzelnen Mitteltöner. Das steht zwar nicht direkt in direkter Konkurrenz zu einem durchschnittlichen Google-Smart-Lautsprecher und kostet zwar deutlich mehr, aber zum Glück für Sonos gibt es auch einen riesigen Unterschied. Wir haben es zu Hause mit automatischem Trueplay eingerichtet, aber das Ergebnis fanden – sei es Jungles neue Single, Laura Mishs feinere Streicharrangements oder die schreckliche Kindermusik, die meine beiden Jungs von morgens bis abends spielen wollen – ziemlich magisch. Das ist wirklich eine Era 100, eine, die du überall mitnehmen kannst.

Und wenn man das tut, behauptet Sonos, es hält 24 Stunden mit einer einzigen Ladung (technisch sind es 35 Wh), eine Behauptung, die ich grob bestätigen kann, da ein ganzer Nachmittag auf einem Spielplatz mit ein paar Freunden 18 % verbraucht hat. Wie erwähnt, ist die kabellose Dockingstation in der Verpackung, es war also so einfach, sie dort zu platzieren, und ein paar Tage später hast du einen voll aufgeladenen Bluetooth-Lautsprecher für deinen nächsten Ausflug bereit.

Der Wechsel von Wi-Fi zu Bluetooth erfolgt komplett automatisch, und wenn du es laden musst, aber keine Dockingstation hast, lädt es über Standard-USB-C. Es gibt sogar Platz für einen AUX-Eingang.

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Und dann gibt es all die üblichen Sonos-Funktionen, wie die überarbeitete und neu gestaltete App-Oberfläche, die Streaming-Dienste und Nutzungsmuster auf clevere Weise zusammenbringt, bis hin zur breiten Unterstützung von Apple AirPlay 2, Spotify Connect und Google Home; alles funktioniert so effizient, gerade weil Sonos so viele Jahre Zeit hatte, diese Systeme zu verfeinern.

Und das bedeutet auch, dass wir nun dort enden, wo unsere Roam-Überprüfung 2021 begann. Der Sonos Play ist nicht gerade billig – vielleicht sogar etwas zu teuer –, aber was technische Raffinesse, Vielseitigkeit, Verarbeitungsqualität und alles andere angeht, ist der Play eine willkommene Rückkehr zu einem Teil des Sonos-Sortiments, der schmerzlich vermisst wurde.