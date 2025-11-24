Sonicware Liven Evoke

HQ

Direkt aus dem Tech-Wunderland, Japan, kommt etwas wirklich Merkwürdiges. Die langjährige, herrlich skurrile Crew von Sonicware hat eine neue Ergänzung ihrer jam-freundlichen Liven Synth-Familie veröffentlicht. Liven Evoke verwischt die Grenze zwischen akustischem und elektronischem Klang, und das Ergebnis ist nichts weniger als magisch.

Die Reise in Evoke s organisch-trifft-technologisches Vibe beginnt direkt mit der Schachtel. Eine braune, recycelte Pappschale, eingewickelt in ein gepunktetes, organisches Muster, mit den Namen des Herstellers und Produkts. Im Inneren hält eine enge Schaumstoffwiege das Gerät, das in einen schützenden Schleier gehüllt ist. Ohne Schnickschnack, nur die juristischen Dokumente und ein Visitenkartenschein mit einer URL zu Handbüchern und Tutorial-Videos.

Optisch zieht Evoke schnell die Aufmerksamkeit auf sich. Die Tasten sind eine Mischung aus Ovalen und Kugeln, Gummitasten ziehen sich über die gesamte Länge durch, und verschiedene Regler sitzen ordentlich unter einem scharfen LED-Bildschirm. Die Funktion jeder Taste ist direkt ober- und unterhalb des Panels beschriftet, was die Navigation intuitiv macht. Die Knöpfe und Gummiknöpfe fühlen sich straff und reaktionsschnell an, allerdings haben die Tasten ein wenig Wackkeln, das bei starker Nutzung problematisch werden könnte. Insgesamt fühlt sich der Aufbau solide und durchdacht umgesetzt.

Was die Konnektivität angeht, hast du die üblichen Sync(Euro)- und MIDI-Anschlüsse, um dich mit anderen Geräten zu verbinden. Teenage Engineering Geräte werden sogar als kompatibel genannt. Es gibt einen 3,5-mm-Line-In/Out, eine Kopfhörerbuchse und einen DC9V-Stromeingang, die alle praktisch am oberen Rand platziert sind. Leider ist kein Netzteil enthalten. Aber darunter gibt es einen Batterieslot für sechs AAs, wodurch das kompakte 297mm (B) x 176mm (D) x 48mm (H) Gerät fahrbereit für längere Jam-Sessions ist. Der eingebaute Lautsprecher hilft ebenfalls, obwohl die hörbare Verzerrung einen fragen lässt, ob es am Klangdesign oder einfach an billiger Qualität liegt.

Evoke ist mit 34 Instrumenten ausgestattet, die spielbereit sind. Du findest alles von Streichern (Cello, Gitarren) über Blechbläser (im Trompetenstil) und Flöten. Sie klingen von Anfang an großartig, aber der eigentliche Spaß beginnt, wenn man sich mit den Anpassungswerkzeugen beschäftigt. Du kannst Cutoff und Resonanz formen, LFOs hinzufügen und modulieren, Hall einstellen und die Startpunkte der Samples anpassen, um den Klang zu verändern. Ein herausragendes Merkmal ist die Möglichkeit, akustische und digitale Ausgangspegel zu mischen, das Verhältnis anzupassen und alles von roher Empfindlichkeit bis zu digitalem Schimmern zu erzielen.

Aber der eigentliche Wendepunkt? Der "Grain FX", eine granulare Synthese-Engine, die eine hallähnliche Textur aus Partikelklängen verleiht, die deinen Noten folgen. Diese Körner reagieren dynamisch auf dein Spiel und können spontan angepasst werden. Er verleiht Wärme und Tiefe und verleiht der Klanglandschaft von Evoke eine gefühlvolle, organische Note.

Man kann Noten natürlich spielen, aber Evoke hört dort nicht auf. Drücke den Chord -Modus und die Tasten lösen volle Akkorde aus. Du kannst die Anzahl und Reihenfolge der Noten anpassen, was dir viele harmonische Optionen gibt. Es gibt außerdem polyphone, legato- und arpeggiatormodi, mit denen man Noten rhythmisch und stilvoll sequenzieren kann.

Live-Tweaking ist flüssig und intuitiv, was Evoke perfekt für Auftritte und spontane Jams macht. Es verfügt außerdem über einen vielseitigen Sequencer, mit dem man frei aufnehmen kann. Man kann bis zu vier Instrumente gleichzeitig spielen, jedes mit eigenständigen Tempoeinstellungen und einer Vielzahl weiterer Bedienelemente. Deine benutzerdefinierten Patches und Songideen speichern direkt im Bordspeicher, mit Platz für über 100 Titel sowie Demo-Stücke.

Liven Evoke ist einfach magisch. Seine organische, immersive Klangwelt zieht einen in eine stimmungsvolle Reise, wie zum Beispiel Ambient Vibes à la Aphex Twin s Selected Ambient Works II. Die tiefgründigen Schnittwerkzeuge helfen Ihnen, Ihre eigene klangliche Identität aus einer reichen Palette authentischer Instrumente zu schaffen. Ich habe es vermisst, einige Drum-Sounds an Bord zu haben, aber mit etwas Fantasie und Feinschliff kann man aus bestimmten Patches perkussive Texturen herausholen oder einfach eine Drum Machine anschließen. Das Fehlen eines Netzteils ist für den Studioeinsatz ebenfalls ärgerlich. Sogar ein USB-C-Anschluss hätte geholfen. Allerdings macht Akkuleistung es einfach, unterwegs zu chillen und Inspiration überall dort nachzujagen, wo sie kommt. Alles in allem ist Evoke ein brillanter Synth mit einem wirklich einzigartigen Klangcharakter. Es ist anfängerfreundlich, durchdacht gestaltet und preislich bei etwa 250 €.