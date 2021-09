Sonic-Schöpfer Yuji Naka entwickelt ganz allein ein Smartphone-Spiel

HQ

Yuji Naka genießt aufgrund seiner vergangenen Errungenschaften sowohl in der japanischen als auch in der internationalen Gaming-Gemeinde hohes Ansehen. Der Entwickler half Sega unter anderem beim Design des blauen Igels Sonic und darüber hinaus hat er im Laufe der Jahre eine Reihe einflussreicher Spiele entworfen und programmiert. Sein neuestes Projekt, Balan Wonderworld, war jedoch eine große Enttäuschung, sowohl bei den Kritikern als auch bei den Kunden. Als direkte Folge der schlechten Resonanz zieht er sich jetzt vollständig aus der AAA-Entwicklung zurück.

"Danke für eure Geburtstagsnachrichten. Ich bin jetzt 56 Jahre alt und habe vor kurzem wieder angefangen, Programmieren zu lernen. Ich arbeite mit Unity an einem einfachen Spiel für Smartphones. Ich mache es selbst, also ist es nicht viel, aber es macht mir Spaß zu programmieren. Ich hoffe, ihr könnt mit der App spielen, sobald sie verfügbar ist", schreibt Naka in einer Nachricht auf Twitter.