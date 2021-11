Sonic-Kollaboration jagt Monster Hunter Rise Ende November

HQ

Ende September kündigte Capcom ein großes In-Game-Event für Monster Hunter Rise an, das den fleißigen Großwildjägern auf der Nintendo Switch kosmetische Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung stellt, die auf Sonic the Hedgehog basieren. Der blaue Igel wird am 26. November in das Actionspiel seine Runden drehen und ein paar Event-Quest-Belohnung mitbringen.

Drei Kostüme sollen im Rahmen der Kollaboration eingeführt werden, darunter eine rein kosmetische Rüstung und zwei Rüstungs-Sets für unsere beiden tierischen Begleiter. Es scheint wohl irgendwie auch möglich zu sein, dass sich einer eurer Freunde in Super Sonic verwandelt, aber die Details zu diesem Vorgang kennen wir noch nicht. Im Trailer sammelt der Jäger übrigens stilecht goldene Ringe, was auf dem ersten Blick wie eine ungewöhnliche Neuerung erscheint.