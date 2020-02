Sonic-Kinofilm punktet an der Abendkasse

Sonic the Hedgehog stürmte letzte Woche in die Kinos und dabei setzte der blaue Igel von Sega die Abendkasse in Brand. Einnahmen in Höhe von über 100 Millionen Euro wurden laut Schätzungen von The Hollywood Reporter in den ersten Tagen nach der Premiere erzielt. Die Hälfte davon soll wohl auf den nordamerikanischen Markt zurückzuführen sein. Mit dieser Leistung gesellt sich Sonic zu Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu, der ja ebenfalls sehr positiv aufgenommen wurde. Im Sonic-Film tritt das Sega-Maskottchen gegen den bösen Dr. Robotnik an, der von der Comedy-Ikone Jim Carrey gespielt wird. Unseren Testbericht zu dieser überraschend guten Anpassung lest ihr bei Interesse hier nach.