Sonic-Kinofilm: Bilder des aktualisierten Designs sind aufgetaucht

Paramount Pictures stellte Anfang des Jahres den ersten Trailer ihres geplanten Sonic-Films vor, allerdings wurde der nicht sonderlich gut aufgenommen. Das seltsame Design wurde so heftig kritisiert, dass sich die Filmcrew wieder dem Zeichenbrett widmete und kostenintensive Design-Änderungen vornahm. Die US-Premiere wurde daraufhin auf den 14. Februar verschoben, nun warten die Fans auf ein Lebenszeichen. Ein Youtube-Kanal namens Tails' Channel sendet eines, denn die Betreiber haben offenbar Bilder in die Hände bekommen, auf dem wir Werbematerial für den neuen Film des blauen Igels sehen. Das aktualisierte Charakter-Design wirkt deutlich vielversprechender, weil es dem Original näher kommt. Oder was denkt ihr?