Sonic-Co-Schöpfer soll verhaftet worden sein... wieder

Yuji Naka, Co-Schöpfer von Sonic the Hedgehog, wurde Berichten zufolge zusammen mit anderen ehemaligen Square Enix-Mitarbeitern erneut wegen Insiderhandels verhaftet.

Im Wesentlichen ist Insiderhandel der Kauf von Aktien in Übereinstimmung mit privilegierten Informationen und ist in vielen Ländern, einschließlich Japan, illegal.

Wie The Asahi Shimbun berichtet, soll Naka Aktien von Ateam Entertainment gekauft haben, bevor öffentlich angekündigt wurde, dass sie an Final Fantasy 7: The First Soldier arbeiten würden.

Vor weniger als drei Wochen wurde Naka wegen angeblichen Insiderhandels im Zusammenhang mit dem Dragon Quest-Handyspiel verhaftet. Berichten zufolge kaufte er Aktien des Entwicklers Aiming im Wert von insgesamt rund 20.000 US-Dollar, bevor die Partnerschaft mit Square Enix öffentlich bekannt gegeben wurde.