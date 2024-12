Sonic X Shadow Generations mit einer neuen Erweiterung Sonic the Hedgehog 3

HQ

Sonic X Shadow Generations war ein großer Erfolg für Sega und bot den Fans jede Menge Sonic-Action sowohl mit einem remasterten Sonic Generations als auch mit einem brandneuen Abenteuer mit Shadow the Hedgehog in der Hauptrolle.

Wenn du mit dem Abenteuer fast fertig bist und mehr Spaß haben willst, wurde jetzt ein ziemlich großes DLC-Paket namens Sonic the Hedgehog 3 Movie Pack veröffentlicht. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um zusätzliche Inhalte, die auf dem kommenden Film Sonic the Hedgehog 3 basieren, der in den nächsten Tagen Premiere feiert.

Das Paket enthält ein neues Level und eine Mini-Story, die im Tokioter Stadtteil Shibuya spielt, und Shadow wird hier - genau wie im Film - von Keanu Reeves selbst gespielt. Schauen Sie sich unten den Trailer zum Sonic the Hedgehog 3 Movie Pack an, und Sie können es noch heute herunterladen, wenn Sie es spielen möchten.