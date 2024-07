Sonic X Shadow Generations hat einen geheimen vierten spielbaren Charakter

HQ

Ende dieses Jahres feiert es Premiere für Sonic X Shadow Generations, ein Remaster des klassischen Sonic Generations mit neuen Shadows-Inhalten. Im Abenteuer können wir wie gewohnt zwischen dem neuen oder dem klassischen Sonic wählen, aber auch im Shadow-Teil scheint es einen alternativen Charakter zu geben - nur wissen wir nicht, wer es sein wird.

Shadow hat keine klassische Version von sich selbst, und auf der offiziellen Website des Spiels wird er neben einem leeren Kästchen mit dem Text "Coming soon" gezeigt. Und das öffnet die Tür für Spekulationen, einige ziemlich sichere Wetten sind Blaze the Cat, Rouge the Bat und Metal Sonic.

Wen glauben und hoffen Sie, dass wir als Alternative zu Shadow in Sonic X Shadow Generations bekommen?