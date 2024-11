Sonic X Shadow Generations hat bereits über 1,5 Millionen Einheiten verkauft

HQ

Obwohl Sonic the Hedgehog der einzige Kandidat ist, der es mit Mario als Plattform-Maskottchen aufnehmen kann, hat er seit dem Untergang der Dreamcast zwei wirklich harte Jahrzehnte hinter sich. Ein Spiel nach dem anderen war oft bestenfalls mittelmäßig und Sonic Team hat alle möglichen Konzepte ausprobiert, um zu sehen, ob etwas funktioniert.

Erst mit Sonic Mania im Jahr 2017 begannen sich die Dinge für ihn zu wenden, und nachdem der äußerst beliebte erste Spielfilm im Jahr 2020 Premiere hatte, ging es richtig los. Heute ist Sonic wieder immens beliebt und damit ist das Selbstvertrauen von Sonic Team und Sega gewachsen und sie machen wieder großartige Spiele.

Dies hat zu Millionensellern wie Team Sonic Racing, der Sonic Origins Collection, Sonic Frontiers und Sonic Superstars geführt - und letzten Monat wurde enthüllt, dass wir auch seine neueste Veröffentlichung in die Liste aufnehmen können. Und seitdem geht es immer weiter. Über Facebook enthüllt Sega, dass Sonic X Shadow Generations har im ersten Monat auf dem Markt 1,5 Millionen Exemplare verkauft hat.

Uns hat Sonic X Shadow Generations gefallen (lest hier unseren Testbericht) und natürlich ist es toll, dass Sonic nach so langer Zeit wieder seinen Groove gefunden hat. Weihnachten steht vor der Tür und Sonic the Hedgehog 3 startet in den Kinos, und wir gehen davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis weitere Meilensteine für das Spiel erreicht werden.