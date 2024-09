Sonic X Shadow Generations Hands-on-Vorschau: Aus dem Schatten?

HQ

Man kann zwar sagen, dass er nicht ganz das Niveau seines Rivalen Mario erreicht, aber Segas langjähriges Maskottchen Sonic the Hedgehog hat sich in den letzten zehn Jahren ziemlich gut geschlagen, trotz einiger Fehler wie Sonic Boom: Rise of Lyric und Sonic Forces. Sonic Frontiers aus dem Jahr 2022 hat die Serie in eine mutige neue Richtung gelenkt und die üblichen linearen Levels gegen ein halboffenes Weltformat eingetauscht, während das letztjährige Sonic Superstars ein lustiger Rückblick auf die goldenen Tage auf dem Sega Mega Drive war.

Mit Sonic X Shadow Generations hat Sega jetzt ein Auge auf die Vergangenheit und ein Auge auf die Zukunft. Die Sammlung wird eine überarbeitete Version von Sonic Generations aus dem Jahr 2011 (die sich sowohl in der Handlung als auch im Leveldesign mühelos zwischen neu und modern Sonic bewegte) sowie ein brandneues Spiel enthalten: Shadow Generations.

Während der Gamescom habe ich mich mit einer All-Star-Besetzung von Sonic Veteranen - Game Director Katsuyuki Shigihara, Producer Shun Nakamura und Series Producer Takashi Iizuka - zusammengesetzt, um alles über die kommende Kollektion zu erfahren. Und obwohl sie keine Laufzeit für den neuen Shadow -Inhalt festlegen wollten, ließ Shigihara es so klingen, als wäre er genauso umfangreich wie das Originalspiel.

"Für Shadow Generations haben wir eine ganze Menge Inhalte und Fähigkeiten, die ihr euch verdienen und freischalten könnt. Du kannst sogar zurückgehen und das Spiel mit diesen neuen Fähigkeiten erneut spielen. Es wird also eine Menge Inhalte in Shadow Generations geben. Aber das ganze Spiel, das wir verkaufen, besteht aus Sonic Generations und Shadow Generations zusammen. Selbst Leute, die Sonic Generations durchgespielt haben, werden in Sonic Generations neue Dinge zu tun haben und das Spiel auf neue Weise zu spielen. Wenn man es schon einmal gespielt hat, kann man zurückgehen und es noch einmal spielen und im Spiel andere Dinge tun."

Laut dem Team wollten sie sich nicht "mit dem Original anlegen ", daher sind die Stages und Inhalte in Sonic Generations unverändert - mit Ausnahme der schöneren Optik. Eine entscheidende Änderung wurde jedoch am Spiel vorgenommen, als Iizuka enthüllte, dass das Move-Set von Sonic leicht erweitert wurde.

"Beim Remaster von Sonic Generations wollten wir dem Inhalt treu bleiben und es den Spielern ermöglichen, das ursprüngliche Spielerlebnis zu spielen und gleichzeitig die Vorteile der neuen Hardware für die Spieler zu nutzen, aber wir wollten auch, dass aktuelle Spieler so spielen können, wie sie es erwarten würden. Als Sonic Mania veröffentlicht wurde, stellten wir fest, dass viele Leute die Drop-Dash-Mechanik wirklich mochten, also haben wir sie seitdem in Veröffentlichungen integriert, darunter Sonic Origins und Sonic Superstars, und dachten, es wäre eine nette Ergänzung, also fügten wir den Drop-Dash in die Steuerung für Classic Sonic in Sonic X Shadow Generations ein.

Leider konnte ich keine der remasterten Sonic Stages selbst erleben, da die Zeit während der Vorschau sehr knapp war. Stattdessen stürzte ich mich direkt in Shadow Generations und das Level Kingdom Valley Act 1, das für sein Auftauchen in keinem anderen als dem berüchtigten Sonic '06 bekannt ist. Ich kann durchaus verstehen, dass Sega seine Level nicht auf einer weißgewaschenen Version der Seriengeschichte aufbaut, sondern es wagt, das Rampenlicht auf ihre weniger bekannten Titel zu werfen - oder vielleicht eher einen Schatten zu werfen. Und Kingdom Valley verdient in der Tat eine zweite Chance, denn die hoch aufragenden Klippen und eingestürzten Ruinen verleihen der Bühne ein wahrhaft majestätisches Gefühl, das in 4K und mit besser aussehenden Texturen noch spektakulärer ist.

Natürlich sind diese Umgebungen meist Kulissen, da Shadow, genau wie Sonic durch das Level lodert. Es gibt viele verschiedene Wege, die man einschlagen kann, aber wie es bei den meisten 3DSonic -Levels der Fall ist, handelt es sich im Wesentlichen um 2D-Leveldesign mit einer zusätzlichen Dimension, die zum Wohle der Grafik hinzugefügt wurde. Du wählst einen Pfad, triffst die Zeit, die deine Taste drückt, während du zwischen Gadgets und Feinden hin- und herspringst, und verprügelst gelegentlich einen Boss im mittleren Level - in diesem Fall einen raketenschleudernden Roboter direkt aus einem Samstagmorgen-Cartoon.

Wenn Sie denken, dass dies nach einer normalen Sonic -Phase klingt, haben Sie absolut Recht, und das Team erklärte, dass eine ihrer größten Herausforderungen darin bestand, Phasen zu entwerfen, die zu Shadow passten. Bei seinem bisher einzigen richtigen Solo-Auftritt, Shadow the Hedgehog für die PS2, war das Tempo etwas langsamer, und der abtrünnige Antiheld benutzte sogar Schusswaffen, um die Schärfe der 00er Jahre zu verstärken. Dieses Mal wurden die Waffen fallen gelassen, aber das bedeutet nicht, dass Shadow ein Pazifist geworden ist - ganz im Gegenteil.

Die Lösung, damit sich Shadow anders anfühlt als sein blaues Gegenstück, war Doom Powers: Eine Reihe auffälliger Moves, die sowohl die Geschwindigkeit als auch die Zerstörbarkeit von Shadow betonen. Kurz vor der Gamescom wurde ein Trailer veröffentlicht, der sie zeigt. Mit dem ersten von ihnen, Doom Spears, kannst du fünf Feinde auf einmal treffen, wodurch du die feindlichen Reihen schnell ausdünnen kannst, während Doom Blast dich Feinde in die Luft schießen lässt - anscheinend öffnen wir auch neue Abkürzungen, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt verwendet werden. Doom Morph verwandelt dich in eine Art mörderischen Klumpen schwarzen Schleims, während Doom Surf und Doom Wings ziemlich selbsterklärend sind und dich entweder durch die Lüfte schweben oder über Wasser gleiten lassen und alles zerstören, was sich dir in den Weg stellt.

Ich habe nicht wirklich viel mit diesen Kräften zu tun bekommen, aber ich habe die Signaturfähigkeit von Shadow, die Chaos Control, genutzt. Diese Superkraft verlangsamt kurzzeitig die Zeit um dich herum und macht dich unbesiegbar für die meisten Arten von Schaden, sodass du die Stufe mit Leichtigkeit passieren kannst. Nakamura erklärte, dass das Chaos Control sowohl für neue als auch für erfahrene Spieler entwickelt wurde.

"Die Doom Powers machen Shadow zu einem ganz anderen Charakter, den man im Spiel spielen kann, und das Gleiche gilt für die Fähigkeit, Chaos Control zu nutzen. Für Leute, die vielleicht nicht so gut im Spiel sind, können sie Chaos Control verwenden, um leichter durch das Spiel zu kommen und viele Bereiche zu vermeiden, die für sie schwierig sind. Auf der anderen Seite können Leute, die das Spiel wirklich gut spielen können, Chaos Control verwenden, um noch schneller durch die Levels zu kommen oder Dinge zu tun, die sie ohne Chaos Control nicht tun könnten. Indem wir diese Fähigkeiten hinzufügen, unterscheiden wir das Gameplay von Shadow von dem, was es bisher gab."

Während die Produzenten mir versichert haben, dass jede neue Stufe mit diesen Kräften im Hinterkopf gemacht wurde, scheinen sie wirklich in der White Space zu glänzen. Anfangs habe ich das als "Wide Space" missverstanden, und beide Bedeutungen sind im Wesentlichen wahr. Die White Space ist eine Art Zwischenwelt, die die vielen Stadien und Zeitlinien verbindet, die in Sonic X Shadow Generations vorhanden sind. Du kannst diese Hub-Welt frei erkunden und wirst mehr Geheimnisse entdecken, wenn Shadow sein Move-Set erweitert. In vielerlei Hinsicht ist es eine direkte Fortsetzung der Open-World-Gebiete von Sonic Frontiers und ein klarer Hinweis darauf, dass Shadow Generations ein richtiger moderner Sonic -Titel ist.

"Wir wollten die Philosophie der offenen Zone auf den White Space anwenden", erklärt Iizuka. "Man kann in dieser offenen Zone herumlaufen, und es ist wirklich gut gemacht. Wir denken, das ist das Format, das wir weiterentwickeln wollen, lustige offene Zonen, in denen man herumlaufen kann. Das ist wahrscheinlich die Zukunft unserer modernen Serie."

Nakamura fügte hinzu: "Es ist sehr Frontiers-like. Du kannst herumlaufen und im White Space tun, was du willst. Aber was neu und anders ist, sind die Doom-Kräfte, die Shadow freischalten wird. Durch das Erlangen und Einsetzen der Doom-Kräfte kann man sich an verschiedene Orte im offenen White Space bewegen, und das bringt eine neue, unterhaltsame Dimension in das Gameplay und die Steuerung der Charaktere."

Mit Sonic X Shadow Generations, der am 22. Oktober in die Kinos kommt, und dem kommenden Sonic the Hedgehog 3 Film mit Keanu Reeves als Stimme Shadow, der im Dezember folgt, bekommt der beliebte Charakter wirklich seine Zeit in der Sonne. Ob er dort bleiben wird, bleibt abzuwarten, aber nach dem, was ich während der Gamescom gesehen und gehört habe, bin ich ziemlich optimistisch.