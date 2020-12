Sonic wird Star einer Netflix-Serie

You're watching Werben

Videospiele und Netflix: Diese Kombination geht schon länger Hand in Hand. Heute wurde in Form einer Sonic-Serie die nächste Videospiel-Adaption angekündigt. Informationen sind aktuell aber noch rar gesät. So ist bislang lediglich bekannt, dass sich Sega, Man of Action Entertainment und WildBrain mit Netflix zusammengeschlossen haben, um eine 3D-animierte Sonic-Serie zu produzieren. Erscheinen soll die Serie allerdings erst im Jahr 2022. Sobald wir mehr wissen, werden wir Euch natürlich darüber unterrichten!