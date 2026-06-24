Sonic wird offiziell 35, feiert mit neuen Launches, CrossWorlds-Kollaborationen, Konzerten und mehr

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Sonic the Hedgehog ist offiziell 35 geworden. Der schnellste Igel des Heims plant nicht, so bald langsamer zu werden, denn Sega hat eine ganze Reihe von Ankündigungen vorbereitet, die zusammen mit dem neuesten Geburtstag des Chili-Dog-Fans erscheinen sollen.

Zunächst einmal erscheint Sonic Frontiers offiziell auf der Nintendo Switch 2 und ist jetzt verfügbar, falls du Sonics Abenteuer auf einer neuen Plattform erleben möchtest. Ebenfalls in seinen neuesten Spielen bekommt Sonic Racing CrossWorlds zwei neue Kollaborationen: Axel von Crazy Taxi erscheint im August und die Teenage Mutant Ninja Turtles, die später im Juli für Rennaktionen auftauchen.

Abgesehen von den neuen Spielteilen gibt es auch viele neue Termine für die Sonic Concert Tour, die es dir ermöglichen, das Beste der Sonic-Musik aus dem Erbe der Spielereihe zu erleben. Außerdem kannst du deinen eigenen 16-Bit-Avatar über Sonic-Me erstellen, um in Sonics Geburtstagsstimmung zu kommen und Chaos Emeralds in den USA über die Chaos Hunt-Website zu jagen. Warnung dazu: Wie uns eine Community-Notiz mitteilt, verlangt die Suche, dass Nutzer ihre Daten für KI-Training verwenden.

Wie feierst du, dass Sonic 35 wird?