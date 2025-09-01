Sonic und seine Freunde scheinen Sanrio-Charaktere in neuen Plüschdesigns gehäutet zu haben

HQ

Sonic kreuzt sich mit Sanrio-Charakteren für eine neue Linie von Plüschtieren, die später in diesem Jahr in die Läden kommen. Sonic, Shadow, Knuckles, Tails, Amy und Dr. Eggman haben alle ein niedliches Makeover mit Hüten erhalten, die ein bisschen so aussehen, als hätten sie die Kaninchen und Kätzchen gehäutet, aus denen Sanrios Kader besteht.

Sonic trägt einen Hello Kitty-Hut, Amy hat einen My Melody-Look, Tails und Cinnamoroll tun sich zusammen, Shadows Hut sieht aus wie Hangyodon, Kuromi und Knuckles sind ein Paar und Dr. Eggman hat ein Pompompurin-Accessoire. Die Designs sind als größere Plüschtiere und kleinere Maskottchen mit einer Kugelkette erhältlich, die an einer Tasche, einem Rucksack oder einem anderen Accessoire befestigt werden kann.

Es scheint, dass diese Plüschtiere nur in Asien erhältlich sein werden, aber es gibt Möglichkeiten, Artikel aus Übersee an Ihre Haustür zu bringen, wenn Sie bereit sind, die zusätzlichen Gebühren zu zahlen. Weitere Produkte werden anscheinend bald enthüllt, aber diese Plüschtiere werden nur erhältlich sein, solange der Vorrat reicht.

