Sonic und seine Freunde besuchen Magic the Gathering

Es sind nicht nur Videospiele, die Kollaborationen mit Gastauftritten aus verschiedenen Franchises haben, es gibt auch analogere Spiele - wie zum Beispiel Magic the Gathering. Im Laufe der Jahre konnten MtG-Spieler Fortnite, Street Fighter und zuletzt Final Fantasy genießen.

Jetzt wurde bestätigt, dass eine weitere Zusammenarbeit in Arbeit ist, und jetzt ist es Sega, das mit Sonic the Hedgehog für den Spaß sorgt. Wizards of the Coast schreibt (der Link enthält auch Bilder der Karten):

"Sonic und all seine Freunde (und einige Feinde) kommen mit dem Sonic Superdrop von Secret Lair zu Magic: The Gathering. Der superschnelle Igel zieht die Fans seit Jahrzehnten in seinen Bann. Jetzt rast er in drei brandneuen Secret Lair-Drops von der Green Hill Zone zu deinen Magic-Decks. Mit kultigen Gegenständen, niedlichen Kunstwerken und neuen Magic-Karten bietet dieser Superdrop alles.

Der Secret Lair x Sonic: Friends & Foes Drop enthält sieben neue Magic-Karten. Diese Karten sind in Commander, Legacy und Vintage legal. Nicht-Foil-Versionen dieses Drops werden ab dem 21. August in den WPN-Spieleläden zum Kauf angeboten."

Sonic Superdrop wird am 14. Juli in den Handel kommen und ist, wie erwartet, eine limitierte Auflage, und ihr könnt die Karten nur über MagicSecretLair.com in die Hände bekommen.