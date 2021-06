Sonic und Geralt von Riva helfen PS Now ab Juni 2021 aus

You're watching Werben

Am 1. Juni erweitert Sony das Playstation-Now-Abonnement um sieben weitere Spiele. Sega stellt den Großteil dieser Games bereit, weil ihr Maskottchen Sonic in diesem Jahr 30 Jahre alt wird. Die Ankündigung, dass The Witcher 3: Wild Hunt bis zum September im Streaming-Abo bereitsteht, dürfte für viele Spieler bestimmt ebenfalls spannend sein. Diese weiteren Spiele sind ab dieser Woche in PS Now erhältlich:

Quelle: Playstation-Blog.