Sonic the Hedgehog bekommt neue Lego-Sets

Während Lego derzeit viele sehr erfolgreiche Kooperationen mit Nintendo macht, sollten wir nicht vergessen, dass sie auch mit Sega in Bezug auf Sonic the Hedgehog zusammenarbeiten. Und jetzt sind daraus mindestens drei neue Sets entstanden, was ziemlich spektakulär zu sein scheint.

Eine davon ist eine interaktive Lego-Interpretation der Green Hill Zone, die sogar eine Schleife hat, durch die Sonic laufen kann. Wir bekommen auch eine Tails-Werkstatt mit seinem Tornado-Flugzeug, und Amy bekommt eine Tierinsel. Schließlich gibt es einige offensichtliche Hinweise auf etwas, das mit Dr. Robotnic zu tun hat, und einen wirklich guten Fanservice mit der Sprachausgabe.

Schauen Sie sich die Präsentation unten an.