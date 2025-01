Sonic the Hedgehog 4 feiert Premiere im März 2027

Nach zwei erfolgreichen Sonic the Hedgehog-Filmen ging es letzten Monat mit der Premiere von Sonic the Hedgehog 3 richtig los. Sowohl die Medien als auch die Kinobesucher waren zufrieden und der Ticketverkauf läuft wie ein Gang buster - während alle Jim Carrey für eine seiner besten Leistungen aller Zeiten loben.

Wir wussten bereits, dass es einen vierten Film geben wird, und jetzt wissen wir auch, wann er Premiere hat. Paramount hat angekündigt, dass Sonic the Hedgehog 4 am 19. März 2027 in die Kinos kommen wird. Mit anderen Worten: Nur noch zwei Jahre.

Was erhoffst du dir von diesem Film und gibt es einen bestimmten Sonicverse-Charakter, der deiner Meinung nach auftauchen sollte?