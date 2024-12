Sonic the Hedgehog 4 bereits in Produktion für die Version 2027 Wenn man bedenkt, dass der dritte Film Mufasa: Der König der Löwen an den Kinokassen schlagen wird, sind wir nicht überrascht, dass ein weiterer Film in Arbeit ist.

Trotz der Tatsache, dass der dritte und neueste Film der Franchise kaum Zeit für die Premiere hatte, hat Paramount nun bestätigt, dass Sonic the Hedgehog 4 bereits in Produktion ist und im Frühjahr 2027 veröffentlicht werden soll. Kein Wunder, denn die bisherigen Filme liefen in den Kinos sehr gut und vieles deutet darauf hin, dass Sonic the Hedgehog 3 auch viel Geld einspielen wird. Erste Schätzungen deuten auf ein Premierenwochenende mit Ticketverkäufen von insgesamt fast 70 Millionen US-Dollar allein auf dem US-Markt hin. Obwohl Details zur Handlung von Sonic the Hedgehog 4 noch nicht bekannt gegeben wurden, gibt es bereits Spekulationen, dass neue Charaktere aus dem Sonic-Universum eingeführt werden, wie im Abspann des dritten Films angedeutet. Wir können uns vorstellen, dass auch die meisten Darsteller zurückkehren werden, da sowohl James Marsden als auch Ben Schwartz Interesse an einem weiteren Film bekundet haben. Freust du dich auf mehr Sonic im Kino?