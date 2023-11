Sonic the Hedgehog 3 zeigt Schatten im ersten Teaser-Bild

Es ist fast zwei Jahre her, dass Paramount auf der großen Leinwand gezeigt hat, wie viel Vertrauen sie in Sonic haben, indem sie bestätigten, dass ein dritter Sonic the Hedgehog-Film Monate vor der Veröffentlichung des zweiten Films grünes Licht erhalten hatte. Seitdem haben wir verständlicherweise nichts Nennenswertes mehr darüber gehört. Das macht Sinn, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Knuckles-Spin-off-Serie Anfang nächsten Jahres erscheinen soll, aber das hat Regisseur Jeff Fowler und seine Crew nicht davon abgehalten, uns heute zu überraschen.

Fowler hat das erste Teaser-Bild von Sonic the Hedgehog 3 geteilt, und es macht absolut klar, dass Shadow the Hedgehog nicht lange in der Testanlage eingesperrt bleiben wird, in der wir ihn in der Mid-Credits-Szene des letzten Jahres gesehen haben. Der Regisseur bekräftigt auch, dass Sonic 3 immer noch am 20. Dezember 2024 erscheinen soll, obwohl der SAG-AFTRA-Streik für eine Weile einige Bremsschwellen verursacht hat.

Jetzt müssen wir nur noch wissen, wer ihn spricht und ein paar weitere Details über die Knuckles-Show.