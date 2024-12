Sonic the Hedgehog 3 und Mufasa dominierten die Kinokassen am Weihnachtswochenende

HQ

Die Weihnachtszeit, insbesondere die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, ist in der Regel eine Hochsaison für Kinos. Es überrascht nicht, dass Sonic the Hedgehog 3 und Disneys Mufasa die Kinokassen dominiert haben. Aber auch Robert Eggers' Vampir-Horrorfilm Nosferatu hat das Publikum überrascht, ebenso wie das Bob-Dylan-Biopic A Complete Unknown mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle.

Bis heute hat Sonic the Hedgehog 3 fast 1 Milliarde SEK eingespielt, während Mufasa: Der König der Löwen mit 200 Millionen US-Dollar fast doppelt so viel eingespielt hat. Obwohl Nosferatu keine konkreten Zahlen hat, wird prognostiziert, dass es am Wochenende etwa 40-50 Millionen USD erreichen wird, während A Complete Unknown wahrscheinlich etwa die Hälfte davon einnehmen wird.

Wicked ist nach wie vor einer der größten Erfolge des Jahres und derzeit neben Deadpool & Wolverine und Inside Out 2 der dritterfolgreichste Film.

