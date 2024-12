Sonic the Hedgehog 3 schlägt Mufasa: Der König der Löwen an den US-Kinokassen

HQ

Diejenigen, die am vergangenen Wochenende einen Disney-Sweep an den Kinokassen erwartet haben, könnten bitter enttäuscht werden, denn Mufasa: Der König der Löwen hat es nicht geschafft, die gleiche Anziehungskraft zu erregen wie ein gewisser blauer Igel an den US-Kinokassen.

Laut Zahlen von Box Office Mojo hat Mufasa: Der König der Löwen 35 Millionen US-Dollar auf dem US-Markt eingespielt, während Sonic the Hedgehog 3 62 Millionen US-Dollar eingespielt hat. International sieht es ganz anders aus, denn Mufasa: Der König der Löwen hat es bisher geschafft, 87 Millionen US-Dollar einzuspielen, wobei Sonic etwas mehr als 1 Million US-Dollar eingespielt hat.

Es lohnt sich jedoch, sich daran zu erinnern, dass Sonic the Hedgehog 3 in vielen anderen großen Märkten erst im Laufe dieser Woche veröffentlicht wird, sodass sich diese Zahlen ändern könnten. So oder so, die Kinder in den USA haben sich anscheinend ihr neues Lieblings-Animationstier ausgesucht, und es ist kein Löwe.