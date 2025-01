Sonic the Hedgehog 3 ist jetzt der profitabelste Kinostart des Franchise

HQ

Wie Sie wahrscheinlich gesehen haben, wurde Sonic the Hedgehog 3 von den Medien weithin gelobt und führt seit seiner Premiere am 10. Dezember die Charts der größten Filme an. Dies hat dazu geführt, dass der Film bereits das bisher höchste Einspielergebnis der Serie an den Kinokassen hat.

Der bisher erfolgreichste Sonic-Film war Sonic the Hedgehog 2, der insgesamt 405 Millionen US-Dollar einspielte. Dies wurde nun von Teil drei mit 420 Millionen US-Dollar bestanden. Und das Publikum strömt immer noch in Scharen zu ihm, es ist also ein echter Blockbuster, mit dem wir es hier zu tun haben.

Es wurde bereits bestätigt, dass Sonic the Hedgehog 4 auf dem Weg ist, und obwohl Jim Carrey behauptet, im Ruhestand zu sein, ist er offen daran interessiert, in die Rolle des Robotnik zurückzukehren. Es bleibt abzuwarten, ob es ein viertes Mal genauso gut oder sogar besser laufen kann. Was denkst du?