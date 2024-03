Sonic the Hedgehog 3 hat die Dreharbeiten abgeschlossen

HQ

Wir wissen schon seit geraumer Zeit, dass Sonic the Hedgehog 3 am 20. Dezember dieses Jahres Premiere feiert, und wir haben nichts von einer möglichen Verzögerung oder Geschwindigkeitsschwellen während der Dreharbeiten gehört. Und jetzt sieht es noch wahrscheinlicher aus, dass der Film wie geplant Premiere feiern wird, denn James Marsden (der Sonics Freund Tom Wachowski spielt) verrät nun gegenüber The Playlist, dass die Dreharbeiten für Sonic the Hedgehog 3 abgeschlossen sind:

"Ja, wir haben gerade erst gewickelt!... Ich bin wirklich stolz auf das, was wir geschaffen haben, und auf die Reaktion der Fans, wir mussten nur die Animation für den ersten Film richtig hinbekommen, aber eine großartige Familie, alles positiv. Jim hat einfach nur Spaß, er ist in seiner Inspirationszone... Es ist also eine Freude, ihm dabei zuzusehen, wie er eine gute Zeit hat, wie er es wieder wirklich genießt. Es ist großartig, sehr glücklich, ein Teil davon zu sein, und ich denke, die Fans werden sich auf all die neuen Charaktere freuen."

Es wurde bestätigt, dass es dieses Mal an der Zeit ist, einen weiteren sehr beliebten Sonic-Charakter zu treffen, da Shadow the Hedgehog auftauchen wird, der wahrscheinlich Dr. Robotnik gegen Sonic, Tails und Knuckles helfen wird.

Wenn Sie noch mehr Sonic wollen, gibt es auch eine Paramount+-Miniserie über Knuckles, die im April mit Idris Elba als Synchronsprecher Premiere feiert (er spielt Knuckles auch in den Filmen), so dass 2024 ein gutes Jahr für alle Igelliebhaber da draußen wird.

Danke Screen Rant