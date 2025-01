Sonic the Hedgehog 3 Einführung von Happy Meals in Großbritannien

HQ

Letzten Monat wurden in den USA und anderen Territorien ihre Sonic the Hedgehog 3 Happy Meals veröffentlicht, darunter ein Plastikspielzeug mit einem Rad. Drüben in Großbritannien sind unsere Happy Meals gerade angekommen, mit einem ganz anderen Spielzeug.

Anstelle eines seltsamen Plastikrads haben wir eine ebenso seltsame Stoffkugel mit den Gesichtern der Charaktere darauf. Sonic, Knuckles, Tails und Shadow haben alle ihren eigenen Ball, der anscheinend keinen anderen Nutzen hat, als ein Ball zu sein. Trotzdem ist es ein lustiges kleines Sammlerstück für Kinder, die zweifellos eine Verwendung für diese Dinge finden werden, auch wenn es nur darum geht, sie aufeinander zu werfen.

Es ist wahrscheinlich, dass McDonald's das Plastikspielzeug abgeschafft hat, um es bis Ende dieses Jahres vollständig aus den Happy Meals zu entfernen. Wenn Stoff der neue Weg ist, dann können wir viel mehr Spielzeuge wie die Sonic-Spielzeuge erwarten, die hier und im YouTube-Video unten zu sehen sind:

Danke, Eurogamer.