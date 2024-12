HQ

Die Entwicklung von Sonic the Hedgehog zu einem Kino-Franchise zeigt sehr schön, wie sehr Videospieladaptionen in relativ kurzer Zeit gewachsen sind. Der erste Film, der im Februar 2020 in die Kinos kam, zeigte einen charmanten animierten Sonic, hatte aber sehr wenig mit dem Universum der SEGA-Videospiele zu tun. Die Art von "Fisch aus dem Wasser"-Art von Geschichte ist die Ressource, die Hollwood immer verwendet, damit Eltern oder alle, die mit dem Ausgangsmaterial nicht vertraut sind, sich nicht ausgeschlossen fühlen.

Das Ergebnis war ein okayer Abenteuerfilm, anständig, aber vorhersehbar, der zu sicher spielte, um bei den Sonic-Fans viel Begeisterung hervorzurufen. Der zweite Film erlaubte es sich schließlich, sich stärker auf Elemente zu stützen, die direkt aus den Spielen exportiert wurden, mit zwei neuen animierten Charakteren, Tails und Knuckles, die in vielen eigenen Szenen die Hauptrollen spielen, aber immer noch mit einer nervigen parallelen Nebenhandlung mit menschlichen Charakteren, die an einer Hochzeit teilnehmen (seufz).

Nun baut Sonic the Hedgehog 3 auf den starken Fundamenten der beiden vorherigen Filme auf und stellt endlich die animierten Charaktere in den Mittelpunkt. Sie treiben die Handlung voran und lassen den Rest der menschlichen Charaktere in mehr Nebenrollen als je zuvor. Mit einer offensichtlichen Ausnahme: Jim Carreys Robotnik, verrückter denn je, der zu Recht eine der besten komödiantischen Darbietungen seiner Karriere abliefert. Eines, das sich im modernen Hollywood völlig fehl am Platz anfühlt... auf die bestmögliche Art und Weise.

Jim Carrey, eine Ikone aus den Neunzigern, der aus seinem Halbruhestand kam, um den Bösewicht einer anderen Ikone der Neunziger zu spielen, fühlte sich im Jahr 2020 wie ein Anachronismus an. Man könnte meinen, dass Carrey nach zwei Filmen einfach mit einer faulen Leistung für den Gehaltsscheck auftauchen würde, vor allem nach dem weithin berichteten Unbehagen mit Paramount über sein Gehalt und seine völlige Abwesenheit bei der Beförderung. Aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein: Carrey macht es fertig, indem er nicht nur eine, sondern zwei Versionen von Robotnik spielt (eine unter starkem Make-up, um ihn älter aussehen zu lassen) und verbringt die meiste Zeit des Films damit, mit seinem anderen Ich zu interagieren, was bedeutet, dass er am Set vor niemandem spielte. Das ist eine unglaubliche Leistung.

Er tanzt, er schreit, er verrenkt sich, als wäre er nicht 62. Für manche Leute wird es sich ärgerlich anfühlen, weil Slapstick altmodisch geworden ist. Jüngste Hollywood-Filme, und insbesondere Superheldenfilme, haben den Geschmack des modernen Publikums geprägt und einen gewissen postmodernen Humor vermittelt, der oft zynisch daherkommt und sich über alle Traditionen lustig macht, manchmal auf clevere Weise, manchmal traditionelle komödiantische Tropen als faule metareferentielle Witze tarnt.

Im Gegensatz dazu fühlt sich Jim Carreys Darstellung - und der gesamte Sonic 3-Film - sehr aufrichtig und unbeschwert an. Auch wenn man es nicht wirklich lustig findet, weil es am Ende wirklich ein Kinderfilm ist, ist es dennoch faszinierend zu sehen, wie Carrey alles gibt, wie er es vor Jahrzehnten getan hat, möglicherweise zum letzten Mal in seiner Karriere.

Sonic 3 ist von Anfang bis Ende ein Knaller. Es fühlt sich an wie eine Cartoon-Episode, mit einer unerbittlichen Handlung, die von einem Ort zum anderen springt, von einer Actionszene zur nächsten, ohne Zeit mit Exposition zu verschwenden (da ist eigentlich ein brillanter Witz dran) oder lahmen Nebenhandlungen mit den menschlichen Charakteren, um die Laufzeit totzuschlagen und VFX-Geld zu sparen. Tatsächlich hätte es sicherlich von Vorteil gewesen, wenn es etwas länger gewesen wäre, denn die Hintergrundgeschichten einiger Charaktere fühlen sich unausgegoren an und es bleiben ein paar Fäden übrig, die mehr hätten erforscht werden können.

HQ

Eine Figur, von der wir uns mehr Leinwandzeit gewünscht hätten, ist überraschenderweise Shadow, gespielt von Keanu Reeves. Sein Handlungsbogen ist sehr vorhersehbar, aber das macht ihn nicht weniger befriedigend, ihm zuzusehen. Der Film leiht sich die meisten Handlungspunkte aus Sonic Adventure 2, was bedeutet, dass Fans des Dreamcast-Spiels von 2001 wissen, was sie erwartet, einschließlich seiner tragischen Hintergrundgeschichte, die eigentlich... Wirklich schön gemacht. Aber der ganze Film fühlt sich zu gehetzt an. Es ist nicht wie im Super Mario-Film, der Angst vor Dialogen hatte, die länger als eine Minute dauerten, aber es ist trotzdem eine Schande, dass Sonic 3 sich nicht etwas mehr Zeit zum Atmen gönnt...

Denn anders als in den beiden vorherigen Sonic-Filmen funktioniert hier alles extrem gut: die animierten Charaktere, die menschlichen Charaktere, die Handlung, die Actionszenen, der Humor. Die Actionszenen sind im Vergleich zu dem, was wir aus Superheldenfilmen mit 20-minütigen Kämpfen gewohnt sind, etwas kürzer, aber sie sind reichlich, vielfältig und gut über den Film verteilt, einschließlich schöner "Postkarten"-Aufnahmen von Tokio und London.

Auch wenn wir bereits gesagt haben, dass der Rest der menschlichen Charaktere - abgesehen von Carrey - an den Rand gedrängt wurde, bedeutet das nicht, dass sie komplett fallen gelassen werden. Die Beziehung zwischen Sonic und Tom Wachowski, gespielt von James Marsden, war das Herzstück des ersten Films und damit des gesamten Franchise, und das wird hier zu Recht respektiert, indem es sich gut mit der anderen emotionalen Hälfte des Franchise ergänzt, der brüderlichen Beziehung zwischen Sonic, Tails und Knuckles. Auch der Rest der Wachowski-Familie bekommt kleine Cameo-Auftritte, die eigentlich lustig und gut in die Geschichte integriert sind.

Was den Fanservice betrifft, so hat der Film viele Anspielungen auf vergangene Sonic-Abenteuer und sorgt mit seinen beiden Post-Credit-Szenen dafür, dass sich die Fans auf die Zukunft freuen: Das wird im dritten Film nicht aufhören, nicht einmal annähernd...

Sonic 3 wird endlich zu einem echten "Sonic Adventure". Eines, das darauf vertraut, dass alle Zuschauer, von den SEGA-Megafans bis hin zu den Eltern, die ihre Kinder während der Feiertage begleiten, akzeptieren werden, dass sich ein amerikanischer Film mit großem Budget von Anfang bis Ende wie ein Samstagmorgen-Cartoon anfühlen kann, ohne sich für sich selbst zu schämen. Ohne die Notwendigkeit, es abzuschwächen, um es für die breite Öffentlichkeit verdaulicher zu machen, oder die Elemente, die direkt aus den Videospielen stammen, zu bereinigen, um sie "geerdeter" zu machen.

Und alles dreht sich um den allerersten Trailer für den ersten Film im Jahr 2019, mit diesem abscheulichen "realistischen" Sonic, der das Franchise fast getötet hätte, bevor es überhaupt begonnen hatte. Ein Film wie Sonic 3 hätte niemals mit dieser konservativen Denkweise konzipiert werden können. Die gleiche Denkweise, die Monster Hunter in einen Militärfilm, Borderlands in ein zensiertes PG-13-Abenteuer für die ganze Familie oder Uncharted in einen entkoffeinierten Tom-Holland-Film mit ihm selbst in der Hauptrolle verwandelt hat. Zum Glück siegten ausnahmsweise der gesunde Menschenverstand und der Spaß über den seelenlosen Korporatismus.

Sonic 3 ist vielleicht die reinste Videospieladaption, die es je gab, da sie das Ausgangsmaterial aufgreift, uns mit einer anthologischen Darstellung von Jim Carrey beschenkt, während sie ein paar gut durchdachte eigene Elemente hinzufügt und das Ganze mit dem "Hollywood-Flair" abrundet, damit es sich wie ein High-End-Blockbuster anfühlt. Einer der besten und unterhaltsamsten Blockbuster des Jahres.